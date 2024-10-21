Экс-президента задержали за коррупцию

Бывший президент Албании Илир Мета был задержан в рамках расследования дела о коррупции, сообщили местные СМИ, а также представители политика.

По данным албанских СМИ, Мета обвиняется в коррупции, отмывании денег и сокрытии имущества. Пресс-секретарь Меты Теди Блуши назвал задержание «преступным похищением», а адвокат экс-президента Генчи Гьокутадж сказал, что все обвинения его подзащитный отвергает.

Других подробностей адвокат не сообщил, пишет Reuters, но подтвердил, что обвинения связаны с коррупцией. Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK), которая занимается расследованием этого дела, пока не комментировала сообщения о задержании бывшего президента.

Как пишут местные СМИ, политика задержали на окраине Тираны, когда он находился за рулем своего автомобиля и направлялся на пресс-конференцию.

Илир Мета был президентом Албании с 2017 по 2022 год, а до этого занимал посты премьер-министра, главы МИД и спикера парламента.