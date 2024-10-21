Северная Корея отправила против Украины одно из самых жестоких подразделений мира

Южнокорейская разведка NIS обнародовала подробности о том, каких солдат отправила КНДР на войну в Украине, пишет издание Bild.

5 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии. Оно считается одним из самых жестоких в мире.

«Эти гвардейцы охраняли отца диктатора Ким Чен Ира. На глазах у его сына они кулаками, руками и железными молотами разбивали бетонные плиты, поставленные на тела товарищей», - говорится в публикации.

Обозреватель BILD Петер Тиде называет их «боевыми рабами», так как их растили в информационном вакууме без какого-либо внешнего влияния (ни интернета, ни западного телевидения, ни мобильных телефонов): «Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению «дьяволов НАТО» и врагов «любимого лидера». По всей видимости, их также отправили на войну в Украине».