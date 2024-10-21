На Западе предложили отправить войска в Украину

Западным союзникам Украины следует вернуться к идее отправки войск на ее территорию после того, как Россия привлекла солдат Северной Кореи для участия в войне, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«В начале года президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на возможность ввода войск. В конце года Северная Корея действительно сделала это. Мы все еще отстаем, реагируя на эскалацию, вместо того чтобы обратить ее вспять. Идеи Макрона следует пересмотреть, лучше поздно, чем никогда», — написал он в X.

Похожий комментарий Ландсбергис дал Politico. По его словам, если информация о том, что российская армия задействовала военных из Северной Кореи, подтвердится, то страны НАТО вернутся к рассмотрению возможности отправки войск в Украину и реализации «других идей» Макрона.

Ранее о том, что офицеры из КНДР уже находятся в Донбассе, где проходят подготовку совместно с российскими военными, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сослался на данные разведки, согласно которым Кремль собирается привлечь 10 тысяч северокорейских солдат для участия в войне, чтобы частично компенсировать высокие потери и не проводить мобилизацию в России. Похожую информацию озвучивала разведка Южной Кореи.

Президент Франции Эммануэль Макрон допускал, что западные военные выдвинутся на помощь Киеву, если Россия прорвет фронт. Он также предлагал создать коалицию стран, желающих послать «учебную миссию» в Украину. В том числе готовность войти в такую структуру выражала и Литва вместе с Эстонией, но идея не получила поддержки в США и Германии.

В итоге после громкого обсуждения инициатива сошла на нет, и до настоящего времени вопрос находился в подвешенном состоянии. Однако 10 октября стало известно, что вскоре в Украину могут прибыть военные инструкторы из Великобритании. Источники The Times отмечали, что такой шаг позволит решить некоторые логистические проблемы, возникающие при подготовке бойцов ВСУ на территории королевства, и сэкономит деньги.