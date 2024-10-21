Также и Банк ABB принимает участие в международной выставке-конференции "SIBOS-2024", которая продлится до 24 октября. На этом значимом событии Банк представлен ведущими руководителями: заместителем Председателя Правления, членом Правления и главным финансовым администратором Наби Алиевым, заместителем Председателя Правления, членом Правления и главным администратором по рискам Агшином Амировым, Управляющим директором Фуадом Исламовым, директором департамента центрального казначейства Кямраном Гусейновым и начальником отдела Туралом Оруджлу.

SIBOS – это ежегодная выставка-конференция, которая привлекает ведущие мировые банки и финансовые учреждения. Она является ключевой платформой для отслеживания инноваций в финансовом секторе, обмена передовыми банковскими практиками и технологиями, а также для налаживания международных деловых связей.

В рамках SIBOS-2024 представители Банка ABB проведут встречи с представителями зарубежных финансовых учреждений, включая давних партнеров Банка, таких, как Citibank, JP Morgan, BNY Mellon, LBBW, Commerzbank, Deutsche Bank, ABN AMRO, ODDO BHF, Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen, ICBC, Vakifbank, İşbank, Akbank, Mashreq, First Abu Dhabi и других.

Кроме того, запланированы встречи с представителями финтех-компаний, специализирующихся на управлении рисками, расчетах, торговом финансировании и инновациях, где будут обсуждаться перспективы дальнейшего сотрудничества. Представители Банка ABB также примут участие в ряде мероприятий, посвященных финансовым технологиям, искусственному интеллекту и работе с данными.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.