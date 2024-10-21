USD 1.7000
EUR 1.8462
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Россия может нажить себе опасного врага

Bild
20:17 3457

Использование Россией военнослужащих Северной Кореи в войне против Украины может стать "огромной ошибкой" со стороны президента России Владимира Путина, заявил обозреватель Bild Альберт Линк.

Линк отмечает, что Министерство иностранных дел Южной Кореи уже вызвало российского посла в Сеуле, выразив протест против отправки войск КНДР для участия в войне против Украины. По его словам, Путин таким образом может получить еще одного мощного противника в лице Южной Кореи.

"Ужасный сценарий для Путина: Южная Корея, которая до сих пор поддерживала Украину лишь гумпомощью и касками, реагирует на вступление Ким Чен Ына в войну — и отправляет Украине оружие. Маленькая Южная Корея (лишь немного больше Австрии) — одна из крупнейших армий мира с примерно 3,6 млн солдат (500 000 активных, 3,1 млн в резерве)", - отмечает Линк.

Эксперт добавил, что в Южной Корее, где используется оружие стандартов НАТО, процветает оборонно-промышленный комплекс — правительство планирует стать четвертым по величине экспортером оружия до 2027 года. На первых трех позициях располагаются США, Россия и Франция.

"Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, то, по мнению экспертов, это окажет огромное влияние на ход войны", — заявляет Линк.

Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
20:30 2261
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией обновлено 14:12
14:12 8546
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
18:36 6097
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля...
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля... наш обзор; все еще актуально
13:25 6638
Россия может нажить себе опасного врага
Россия может нажить себе опасного врага Bild
20:17 3458
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
18:18 5774
Голос Трампа стоит один миллион долларов
Голос Трампа стоит один миллион долларов наша корреспонденция
16:10 3520
Почему в Молдове все перевернулось за ночь?
Почему в Молдове все перевернулось за ночь? наша корреспонденция; все еще актуально
11:16 10411
Северокорейцы захватили поселок в Украине
Северокорейцы захватили поселок в Украине
18:03 6286
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета видео
17:30 4660
Уголовное дело против Академии наук Азербайджана
Уголовное дело против Академии наук Азербайджана
17:17 4892

ЭТО ВАЖНО

Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
20:30 2261
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией обновлено 14:12
14:12 8546
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
18:36 6097
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля...
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля... наш обзор; все еще актуально
13:25 6638
Россия может нажить себе опасного врага
Россия может нажить себе опасного врага Bild
20:17 3458
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
18:18 5774
Голос Трампа стоит один миллион долларов
Голос Трампа стоит один миллион долларов наша корреспонденция
16:10 3520
Почему в Молдове все перевернулось за ночь?
Почему в Молдове все перевернулось за ночь? наша корреспонденция; все еще актуально
11:16 10411
Северокорейцы захватили поселок в Украине
Северокорейцы захватили поселок в Украине
18:03 6286
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета видео
17:30 4660
Уголовное дело против Академии наук Азербайджана
Уголовное дело против Академии наук Азербайджана
17:17 4892
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться