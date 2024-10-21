Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?

Один из лидеров карабах ских сепаратистов, российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, находящийся сейчас под арестом в Баку, продал свою долю в российской компании «КамАЗ».

В 2010-е годы, создав инвестиционный банк «Тройка Диалог» и организовав через него схемы по выводу миллиардов долларов в офшорные зоны, Рубен Варданян продал часть своей доли (15 процентов) в компании — акционере «КамАЗа» Дмитрию Артякову, сыну первого заместителя главы госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова. Оставшуюся часть ценных бумаг Варданян продал еще в июле этого года.

По данным издания «Коммерсант», пакет акций Варданяна в компании оценивался на Московской фондовой бирже в 3,11 миллиарда рублей (около 32 миллионов долларов). Сделка была завершена несколько дней назад.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц России, 15-процентный пакет акций в компании ООО «Автоинвест» , являющейся акционером «КамАЗа», перешел к Дмитрию Артякову 17 октября. Артяков также является совладельцем одной из крупнейших железнодорожных операторских компаний России — «Модум-Транс». Его отец, Владимир, в прошлом был президентом «АвтоВАЗа» и губернатором Самарской области. Он считается одним из олигархов, близких к Кремлю.

Следует отметить, что ООО «Автоинвест» владеет 23,54 процентами акций «КамАЗ». До прошлого года 50 процентов акций компании принадлежали президенту VI Holding Виталию Машицкому, который продал их 25 мая прошлого года. Оставшиеся 30 процентов акций принадлежат генеральному директору завода «КамАЗ» Сергею Когогину, а 20 процентов ранее находились в собственности Рубена Варданяна.