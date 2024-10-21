Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Один из лидеров карабахских сепаратистов, российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, находящийся сейчас под арестом в Баку, продал свою долю в российской компании «КамАЗ».
В 2010-е годы, создав инвестиционный банк «Тройка Диалог» и организовав через него схемы по выводу миллиардов долларов в офшорные зоны, Рубен Варданян продал часть своей доли (15 процентов) в компании — акционере «КамАЗа» Дмитрию Артякову, сыну первого заместителя главы госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова. Оставшуюся часть ценных бумаг Варданян продал еще в июле этого года.
По данным издания «Коммерсант», пакет акций Варданяна в компании оценивался на Московской фондовой бирже в 3,11 миллиарда рублей (около 32 миллионов долларов). Сделка была завершена несколько дней назад.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц России, 15-процентный пакет акций в компании ООО «Автоинвест» , являющейся акционером «КамАЗа», перешел к Дмитрию Артякову 17 октября. Артяков также является совладельцем одной из крупнейших железнодорожных операторских компаний России — «Модум-Транс». Его отец, Владимир, в прошлом был президентом «АвтоВАЗа» и губернатором Самарской области. Он считается одним из олигархов, близких к Кремлю.
Следует отметить, что ООО «Автоинвест» владеет 23,54 процентами акций «КамАЗ». До прошлого года 50 процентов акций компании принадлежали президенту VI Holding Виталию Машицкому, который продал их 25 мая прошлого года. Оставшиеся 30 процентов акций принадлежат генеральному директору завода «КамАЗ» Сергею Когогину, а 20 процентов ранее находились в собственности Рубена Варданяна.
«Камаз» — российская компания, выпускающая дизельные грузовые автомобили, двигатели, автобусы и электробусы. На конец 2022 года его основным владельцем продолжал быть «Ростех» (47,1 процента). Основное производство находится в Набережных Челнах. Компания уже включена в санкционные списки ряда стран, в том числе Великобритании.
В «КамАЗе» заявили, что не комментируют действия акционеров. Генеральный директор компании Kyu Capital и доверенное лицо Рубена Варданяна, управляющая его долей в ООО «Автоинвест», Елена Орлова также не ответила на вопросы о сделке.
Ранее Варданян называл компанию, являвшуюся одним из владельцев «КамАЗа», «одним из лучших проектов» и гордился тем, что приобрел часть ее акций в 2004 году.
По словам инвестиционного банкира Ильи Шумова, Варданян еще 1 июля продал 5 процентов в «Автоинвесте» Сергею Когогину через Kyu Capital. Шумов считает, что продажа «любимого» актива и полный выход Варданяна из «КамАЗа» связаны с арестом последнего.
На прошлой неделе срок ареста Варданяна был вновь продлен, и ему, как и другим арестованным армянским сепаратистам, предъявлены дополнительные обвинения.
Следует отметить, что Варданян с целью создания себе реноме «политического заключенного», заключил через своих адвокатов контракты с лоббистскими компаниями на Западе. Западные лоббистские компании используют различные методы для «отбеливания» репутации скандального олигарха, в том числе через публикации в западных СМИ. Перед предстоящим саммитом по климату COP29, который пройдет в следующем месяце в Баку, лоббисты Варданяна активизировались в пропаганде против Азербайджана.