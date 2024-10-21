Индия и Китай решили жить дружно
22:05 876
Индия и Китай достигли соглашения об урегулировании пограничного конфликта в Гималаях. «Мы достигли соглашения о патрулировании, и с этим мы вернулись к ситуации 2020 года, и мы можем сказать... процесс разъединения с Китаем завершен», - заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Чтобы избежать столкновений, две армии будут патрулировать спорные точки вдоль границы в соответствии с согласованным графиком.
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