Индия и Китай решили жить дружно

Индия и Китай достигли соглашения об урегулировании пограничного конфликта в Гималаях. «Мы достигли соглашения о патрулировании, и с этим мы вернулись к ситуации 2020 года, и мы можем сказать... процесс разъединения с Китаем завершен», - заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Чтобы избежать столкновений, две армии будут патрулировать спорные точки вдоль границы в соответствии с согласованным графиком.