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Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Индия и Китай решили жить дружно

22:05 876

Индия и Китай достигли соглашения об урегулировании пограничного конфликта в Гималаях. «Мы достигли соглашения о патрулировании, и с этим мы вернулись к ситуации 2020 года, и мы можем сказать... процесс разъединения с Китаем завершен», - заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Чтобы избежать столкновений, две армии будут патрулировать спорные точки вдоль границы в соответствии с согласованным графиком.

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