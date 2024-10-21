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Белый дом постарается, чтобы больше ничего не утекало

22:18 549

Белый дом глубоко обеспокоен фактом утечки секретных документов с разведданными о планах подготовки Израилем ответного удара по Ирану, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что глава Белого дома Джо Байден будет активно следить за ходом расследования, а также рассмотрит меры по смягчению последствий инцидента и предотвращению повторных утечек.

Ранее в США подтвердили слухи об утечке секретных документов Пентагона, касающихся планов Израиля по атаке на Иран. Как сообщал CNN, документы с грифом «Совершенно секретно» были опубликованы в сети 18 октября. В настоящее время проводится расследование инцидента.

В документах содержится информация о подготовке ЦАХАЛ к удару по Ирану, включая разработку дальнобойных ракет, учения по дозаправке самолетов в воздухе и тайные операции с использованием дронов.

Несмотря на утечку, американские чиновники уверяют, что планы Израиля по нанесению удара по Ирану остаются неизменными.

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