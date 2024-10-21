Центр труда ОИС и Международный учебный центр подписали меморандум

Подписан меморандум о взаимопонимании между центром труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) с международным статусом, расположенным в Баку, и Международным учебным центром Международной организации труда (МОТ) в итальянском городе Турин.

Как сообщили в Центре, документ подписали директор Учебного центра Кристоф Перрин и директор Центра труда ОИС Азер Байрамов. В меморандуме, подписанном в рамках визита делегации центра труда ОЭСР в итальянский город Турин 15-17 октября по приглашению МОТ, отражены направления дальнейшего сотрудничества.

Согласно документу, стороны будут реализовывать совместные проекты и программы обучения для соответствующих государственных учреждений, коллег и организаций предпринимателей стран-членов ОИС по вопросам достойного труда, социальной защиты, социального диалога, международных трудовых стандартов, развития человеческого капитала, справедливого перехода и другим направлениям.

Напомним, что в прошлом месяце между центром труда МОТ и Центром труда ОИС в Женеве было подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым началась реализация нескольких проектов. Центр труда ОИС, штаб-квартира которого находится в городе Баку и деятельность которого охватывает 56 государств-членов ОИС, был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ноябре 2023 года в рамках 5-й Конференции министров труда государств-членов ОИС в Баку с участием генерального секретаря организации было принято решение о начале деятельности центра труда.

Основные направления деятельности центра включают расширение сотрудничества в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала в государствах-участниках, координацию деятельности в сфере труда, улучшение условий труда, укрепление социального партнерства, внедрение достойного труда, расширение возможностей трудоустройства и содействие формированию устойчивой системы социальной защиты.