USD 1.7000
EUR 1.8462
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Центр труда ОИС и Международный учебный центр подписали меморандум

фото
22:38 238

Подписан меморандум о взаимопонимании между центром труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) с международным статусом, расположенным в Баку, и Международным учебным центром Международной организации труда (МОТ) в итальянском городе Турин.

Как сообщили в Центре, документ подписали директор Учебного центра Кристоф Перрин и директор Центра труда ОИС Азер Байрамов. В меморандуме, подписанном в рамках визита делегации центра труда ОЭСР в итальянский город Турин 15-17 октября по приглашению МОТ, отражены направления дальнейшего сотрудничества.

Согласно документу, стороны будут реализовывать совместные проекты и программы обучения для соответствующих государственных учреждений, коллег и организаций предпринимателей стран-членов ОИС по вопросам достойного труда, социальной защиты, социального диалога, международных трудовых стандартов, развития человеческого капитала, справедливого перехода и другим направлениям.

Напомним, что в прошлом месяце между центром труда МОТ и Центром труда ОИС в Женеве было подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым началась реализация нескольких проектов. Центр труда ОИС, штаб-квартира которого находится в городе Баку и деятельность которого охватывает 56 государств-членов ОИС, был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ноябре 2023 года в рамках 5-й Конференции министров труда государств-членов ОИС в Баку с участием генерального секретаря организации было принято решение о начале деятельности центра труда.

Основные направления деятельности центра включают расширение сотрудничества в области труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала в государствах-участниках, координацию деятельности в сфере труда, улучшение условий труда, укрепление социального партнерства, внедрение достойного труда, расширение возможностей трудоустройства и содействие формированию устойчивой системы социальной защиты.

Украина остановила работу одного из крупнейших заводов России
Украина остановила работу одного из крупнейших заводов России
22:44 1660
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
20:30 4015
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией обновлено 14:12
14:12 9251
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
18:36 7976
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля...
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля... наш обзор; все еще актуально
13:25 7092
Россия может нажить себе опасного врага
Россия может нажить себе опасного врага Bild
20:17 5612
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
18:18 7060
Голос Трампа стоит один миллион долларов
Голос Трампа стоит один миллион долларов наша корреспонденция
16:10 3836
Почему в Молдове все перевернулось за ночь?
Почему в Молдове все перевернулось за ночь? наша корреспонденция; все еще актуально
11:16 10811
Северокорейцы захватили поселок в Украине
Северокорейцы захватили поселок в Украине
18:03 7579
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета видео
17:30 5396

ЭТО ВАЖНО

Украина остановила работу одного из крупнейших заводов России
Украина остановила работу одного из крупнейших заводов России
22:44 1660
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
20:30 4015
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией
Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией обновлено 14:12
14:12 9251
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
18:36 7976
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля...
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля... наш обзор; все еще актуально
13:25 7092
Россия может нажить себе опасного врага
Россия может нажить себе опасного врага Bild
20:17 5612
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
18:18 7060
Голос Трампа стоит один миллион долларов
Голос Трампа стоит один миллион долларов наша корреспонденция
16:10 3836
Почему в Молдове все перевернулось за ночь?
Почему в Молдове все перевернулось за ночь? наша корреспонденция; все еще актуально
11:16 10811
Северокорейцы захватили поселок в Украине
Северокорейцы захватили поселок в Украине
18:03 7579
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета
Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета видео
17:30 5396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться