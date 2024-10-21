Украина остановила работу одного из крупнейших заводов России

Один из крупнейших производителей микроэлектроники в России «Группа Кремний Эл» приостановил свою работу в результате удара украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно предоставленной информации, в ходе атаки пострадали производственные и административные корпуса завода, что привело к перебоям с энергоснабжением, повреждению объектов энергетической инфраструктуры и разрыву технологических производственных цепочек.

В ликвидации последствий взрывов и пожаров принимают участие «все сотрудники», отмечают в компании. «Нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки», — говорится в официальном сообщении.

По словам гендиректора «Группы Кремний Эл» Олега Данцева, основной задачей сейчас является «скорейшее возобновление производства изделий электронной техники». В настоящее время проводится экспертиза для оценки возможности восстановления поврежденных объектов.

«Однако не все зависит от нас — есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры», — подчеркнул Данцев. Атака беспилотников, повлекшая остановку работы завода, произошла ночью 19 октября.