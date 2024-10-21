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Зеленский о буферной зоне в России

23:04 559

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось создать буферную зону на территории Курской области, заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Ранее он называл создание такой зоны одной из целей проводимой ВСУ операции.

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы, на российской территории», - написал Зеленский.

По его словам, в настоящее время бойцы ВСУ продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.

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