Зеленский о буферной зоне в России
23:04 559
Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось создать буферную зону на территории Курской области, заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Ранее он называл создание такой зоны одной из целей проводимой ВСУ операции.
«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы, на российской территории», - написал Зеленский.
По его словам, в настоящее время бойцы ВСУ продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!