Зеленский о буферной зоне в России

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось создать буферную зону на территории Курской области, заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Ранее он называл создание такой зоны одной из целей проводимой ВСУ операции.

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы, на российской территории», - написал Зеленский.

По его словам, в настоящее время бойцы ВСУ продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.