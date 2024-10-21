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Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Россия близка к захвату еще одного города

23:22 221

Российская армия захватила северную часть Горняка Донецкой области (к северо-востоку) от Курахово. Об этом сообщает украинский военкор Богдан Мирошников.

По его словам, россияне продвигаются прямо в Горняке, захватив полностью северную часть. Бои сейчас в центре, под контролем ВСУ остаются около 40% площади города, добавляет Мирошников.

Также он сообщает, что на восточном берегу реки Волчья от всего плацдарма ВСУ остался максимум 1,5 км по ширине и 1 км по глубине. Это, по сути, последнее село там – Александрополь, за него уже ведутся бои, уточнил военкор.

Мирошников также подтверждает фактическую потерю Зоряного, которое накануне атаковали россияне. По его оценке, теперь положение Кураховки (населенный пункт к югу от Горняка) будет сверхтрудным.

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