Высокопоставленный чиновник Запада ранее предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, чтобы продержаться хотя бы «три-четыре дня», а потом уйти «в леса» и надеяться на западную помощь. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Гарибашвили был премьером Грузии в 2013-2015 и 2021-2024 годах.