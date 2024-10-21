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Иванишвили рассказал, как Грузии предлагали вступить в войну

21 октября 2024, 23:38 1172

Высокопоставленный чиновник Запада ранее предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, чтобы продержаться хотя бы «три-четыре дня», а потом уйти «в леса» и надеяться на западную помощь. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Гарибашвили был премьером Грузии в 2013-2015 и 2021-2024 годах.

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