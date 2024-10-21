Президент Сербии отказался ехать к Путину

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что от страны на саммит БРИКС в Казань отправится делегация во главе с вице-премьером Александром Вулиным, в которую войдут министры обороны, экономики и международного сотрудничества.

Вучич пояснил, что сам не сможет присутствовать на саммите из-за запланированных встреч с представителями Греции, Польши и ЕС.