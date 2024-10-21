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Фидан выразил соболезнования Украине и похвалил Зеленского

00:45 598

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой в Анкаре отметил, что отношения между Анкарой и Киевом динамично развиваются.

Как сообщают турецкие СМИ, Фидан выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в ходе войны.

«Борьба украинского народа, который проявляет большую терпимость, стойкость и смелость, заслуживает всяческого уважения. Я хочу еще раз подтвердить, что мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, включая Крым», - подчеркнул он.

Турецкий министр заявил о продолжении усилий для урегулирования конфликта на основе международного права.

«Оборонная промышленность является одним из важных аспектов наших двусторонних отношений. Мы также обсудили развитие в этой области на сегодняшней встрече», - сказал он.

Фидан подчеркнул, что Турция и Украина связаны не только географической близостью, но и общей историей.

«Крымские татары являются частью этой общей истории. Правительство Украины под руководством (президента Украины Владимира) Зеленского приняло похвальные правовые меры для укрепления прав крымских татар. Мы уверены, что будут предприняты дополнительные шаги в этом направлении. Украина является нашим стратегическим партнером. Мы продолжим прилагать усилия для углубления наших отношений во всех областях», - заключил глава МИД Турции.

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