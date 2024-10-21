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Израиль предупредил, что будет бомбить Бейрут

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00:48 231

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие часы нанесет новую серию ударов по Ливану, в том числе по Бейруту, заявил официальный представитель армии Даниэль Хагари.

По словам Хагари, военные продолжат атаковать объекты палестинского движения «Хезболла». Точное время начала ударов Хагари не уточнил.

Тем временем телеграм-каналы уже публикуют кадры обстрела ливанской столицы. По их данным, одна из ракет угодила в больницу.

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