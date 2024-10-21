Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки

Результаты президентских выборов и референдума о вступлении Молдовы в ЕС оказались «сюрпризом» для правящей партии в Кишиневе. Как рассказал haqqin.az Оазу Нантой, депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность», Россия не меньше года вела разнузданную информационную кампанию, направленную на дискредитацию президента Майи Санду и идеи референдума о вступлении в ЕС.

В схватке с Россией «Была развернута кампания по дезориентации и запугиванию населения, - подчеркнул Нантой. - В Кремле пытались ассоциировать личность президента Санду с такими понятиями, как война, украинский сценарий, возобновление конфликта с Приднестровьем, агрессия НАТО и т.д. В результате достаточно высокие проценты, фигурировавшие во всех опросах о поддержке гражданами Молдовы европейского вектора, неожиданно резко сократились. Очевидно, что Россия вбросила на подкуп избирателей и дестабилизацию обстановки сумасшедшие по молдавским понятиям деньги. Тем не менее мы сумели вырвать пусть скромные, но положительные результаты референдума. Санду победила и в голосовании, набрав 42 процента голосов, и теперь нам предстоит второй тур президентских выборов, который состоится через две недели - 3 ноября». По мнению депутата, для Санду это будет крайне непростое время, поскольку предстоит обоюдная мобилизация и новая волна грязных информационных атак со стороны Кремля. «Но думаю, вопрос мобилизации на второй тур будет успешно решен, после чего в Молдове начнется подготовка к парламентским выборам 2025 года», - подчеркнул Нантой. Как утверждает депутат, решающую роль в европейском выборе Молдовы сыграли голоса сотен тысяч граждан страны, живущих и работающих в государствах Евросоюза. «Как всегда, диаспора молдаван в демократическом мире, в странах Европы продемонстрировала чудеса сплоченности, сыграв решающую роль во внутриполитических процессах, - отметил Оазу Нантой. - Самое важное сейчас — это второй тур президентских выборов и все то, что за ним последует. Но, конечно же, при условии, что Украина выстоит и тем самым защитит Молдову».

Интрига второго тура Для большинства экспертов не стал неожиданностью тот факт, что фаворит предвыборной гонки, действующий президент Молдовы Майя Санду, не набрала больше 50 процентов голосов и, соответственно, не победила в первом туре. Как, впрочем, и то, что через две недели соперником Санду станет кандидат от партии экс-президента Игоря Додона – опальный генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло. Судя по всему, понимала это и сама Майя Санду, отказавшаяся в ходе предвыборной кампании от участия в публичных политических дебатах со Стояногло и другими кандидатами в президенты. «Половину кандидатов поддерживает и продвигает преступная группировка Илана Шора, - сказала президент в онлайн-эфире одного из местных телеканалов, добавив, что примет участие в дебатах уже во втором туре выборов, когда сможет ответить на все вопросы. - Они не настоящие, они не представляют людей и с ними нельзя вести дебаты в рамках демократического процесса. У них только одна цель - дискредитировать демократию, скомпрометировать процесс, устроить скандал и шоу». Надо отметить, что во многом выдвижение Стояногло от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) оказалось сюрпризом предвыборной кампании. Репутация новичка в политике и честного прокурора, боровшегося с коррупцией, в сочетании с полученными в первом туре 26,15 процента голосов, играют в его пользу. Напомним, что до октября 2021 года Александр Стояногло, будучи Генеральным прокурором Молдовы, сообщил о давлении, оказываемым на его ведомство в связи с громкими делами, фигурантом которых, в числе прочих был экс-президент Молдовы и председатель ПСРМ Игорь Додон. В дальнейшем Стояногло был отстранен от должности, и против него возбудили серию уголовных дел. И хотя позднее все они развалились, в прежней должности его не восстановили. Не случайно предвыборный слоган бывшего Генерального прокурора «Справедливость для всех» сработал, по мнению молдавских политтехнологов, весьма эффективно.

В чем отличие Стояногло от Санду? Рассуждая о внешней политике и продолжении курса на евроинтеграцию, бывший Генпрокурор, в отличие от президента Санду, считает, что этот курс не должен становиться геополитическим выбором Молдовы. То есть, по словам Стояногло, во имя интересов страны «нужно поддерживать отношения со всеми партнерами». «Курс «или или» неприемлем, - утверждает кандидат в президенты. - Также, как неприемлемы отношения с Россией, направленные против Европы. Сотрудничество нужно выстраивать, исходя из наших приоритетов. Даже с учетом того, что Молдова маленькая страна, мы должны четко определить наши интересы и продвигать их». В отличие от Майи Санду, изначально отвергающей любые контакты с путинской Россией, Стояногло придерживается той точки зрения, что «для Молдовы отношения с Россией должны быть взаимовыгодными и прагматичными». «В России проживает несколько сотни тысяч наших сограждан, которые, в том числе, подпитывают финансово бюджет Молдовы, - уточнил Стояногло в соцсетях. - Нужно обеспечить соблюдение прав и интересов этих людей». В его заявлениях также достаточно четко прослеживаются акценты на проблему поставок российского газа, а также вялотекущий конфликт с «Газпромом», ставшие причиной энергического кризиса, который длится уже два года и привел Молдову к чудовищному скачку цен на энергоносители – обстоятельство, продолжающее вызывать критику в адрес действующей власти, включая президента Майю Санду. Следует признать, что в стране действительно ощутимо подорожала жизнь, растут темпы инфляции, и даже компенсации на свет, тепло и газ, выделяемые правительством в зимний период, ощутимого облегчения не приносят. А с недавних пор в обществе упорно циркулируют слухи о том, что предстоящей зимой дотаций не будет. В результате у значительной части общества надежды на европейскую перспективу вступают в конфликт с нежеланием выходить из зоны комфорта здесь и сейчас. Таким образом, обещая народу улучшить качество жизни, в том числе за счет поворота во внешней политике, Александр Стояногло эксплуатирует те же приоритеты, что и Майя Санду четыре года назад, призывавшая молдавское общество интегрироваться в ЕС. Единственное отличие заключается в том, что нынешний конкурент Санду уточняет: «Самое главное — чтобы это [внешняя политика] соответствовало интересам нашей страны».