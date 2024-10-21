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Турция и Украина реализуют оборонные проекты

01:26 373

Глава МИД Турции Андрей Сибига сообщил, что в ходе встречи с министром обороны Турции Яшаром Гюлером обсудил «конкретные совместные проекты» в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Я был рад встретиться с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Мы обсудили расширение взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретные совместные проекты, которые укрепляют наши ОПК. Я благодарю боевого генерала Яшара Гюлера за его солидарность с Украиной», – подчеркнул глава украинского МИД по итогам переговоров с министром обороны Турции.

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