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Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
01:51 734

Сообщение о смерти лидера организации FETÖ, Фетуллаха Гюлена подняло вопрос о лидерстве в подпольной организации и о том, в каком направлении будет осуществляться борьба за контроль над финансовыми потоками теократической бизнес-империи.

Некоторое время назад Эбуселеме Гюлен, сын Месиха Гюлена, младшего брата покойного лидера FETÖ, сделал сенсационные заявление, в котором раскрыл конфликты, раздиравшие эту террористическую организации изнутри.

Признания Гюлена-младшего потрясли подпольную организацию

Так, в апреле этого года Эбуселеме Гюлен сообщил, что его дядю вывезли из поместья «Chestnut Retreat Center» в Сайлорсбурге (Пенсильвания), где тот проживал с 1999 года, и доставили в неизвестное место. Согласно его утверждениям, личный врач Гюлена, Джевдет Тюркйолу, известный в верхушке FETÖ, как «Длинный Джевдет», и Мустафа Озджан, один из ключевых участников попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, похитили Фетуллаха Гюлена, чтобы установить контроль над финансовыми счетами организации и удерживали его в тайном месте.

Впоследствии стало известно, что Джевдет Тюркйолу пытался с помощью наркотических препаратов поддерживать видимость отсутствия проблем у Гюлена со здоровьем, обеспечивая таким образом стабильность денежных потоков в FETÖ из стран Африки и Азии.

Тогда же выяснилось, что Тюркйолу вывез Гюлена в дом своего зятя, чтобы контролировать и лидера FETÖ, и финансы организации.

Джевдет Тюркйолу пытался покинуть тело Гюлена?

По мнению политических экспертов, после Фетуллаха Гюлена между американским и европейским крыльями FETÖ возникнет жесткая борьба за лидерство и контроль над крупными финансовыми потоками. В частности, известно, что Абдуллах Аймаз, возглавляющий европейское крыло FETÖ, пытается ослабить влияние Тюркйолу и его ближайшего соратника, Мустафы Озджана, управляющих американским крылом организации.

Сообщается, в частности, что только от деятельности сети своих школ в Соединенных Штатах организация ежегодно получает от 200 до 250 миллионов долларов. Помимо этого, FETÖ владеет недвижимым имуществом, оцениваемым в несколько миллиардов долларов.

Также утверждается, что стратегическое управление FETÖ находится под контролем сразу нескольких иностранных разведслужб, которые, собственно, и решат, кто именно возглавит организацию.

В то же время, учитывая, что исторически срок деятельности любой террористической структуры, как правило, ограничен, можно предположить, что из-за внутренних раздираемых конфликтов за контроль над финансовыми потоками, FETÖ может распасться.

Какую цель преследует Абдулла Аймаз?

По последним данным, после смерти Фетуллаха Гюлена внутри организации разгорелся скандал, связанный также с его захоронением. Джевдет Тюркйолу, стремящийся взять на себя лидерство, настаивает, чтобы похороны прошли под его личным контролем и как можно скорее. Однако некоторые члены руководства FETÖ предлагают дождаться прибытия сторонников покойного из Европы. Появились также сообщения, что Тюркйолу, не дожидаясь приезда европейских адептов FETÖ, может похитить тело Гюлена и форсировать погребальную церемонию.

Сообщается также, что внутри организации принято согласованное решение о том, чтобы место могилы покойного лидера FETÖ оставалось в тайне. Согласно некоторым сведениям, похороны планируется провести с участием ограниченного числа людей, и что Гюлен будет захоронен в саду дома, принадлежащего зятю Джевдета Тюркйолу, где Гюлен жил в последние годы.

Вопрос о том, кто станет новым лидером FETÖ - «Длинный Джевдет» или Аймаз, известный под псевдонимом «Сафвет Сених» - остается открытым...

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