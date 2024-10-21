Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Сообщение о смерти лидера организации FETÖ, Фетуллаха Гюлена подняло вопрос о лидерстве в подпольной организации и о том, в каком направлении будет осуществляться борьба за контроль над финансовыми потоками теократической бизнес-империи.
Некоторое время назад Эбуселеме Гюлен, сын Месиха Гюлена, младшего брата покойного лидера FETÖ, сделал сенсационные заявление, в котором раскрыл конфликты, раздиравшие эту террористическую организации изнутри.
Так, в апреле этого года Эбуселеме Гюлен сообщил, что его дядю вывезли из поместья «Chestnut Retreat Center» в Сайлорсбурге (Пенсильвания), где тот проживал с 1999 года, и доставили в неизвестное место. Согласно его утверждениям, личный врач Гюлена, Джевдет Тюркйолу, известный в верхушке FETÖ, как «Длинный Джевдет», и Мустафа Озджан, один из ключевых участников попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, похитили Фетуллаха Гюлена, чтобы установить контроль над финансовыми счетами организации и удерживали его в тайном месте.
Впоследствии стало известно, что Джевдет Тюркйолу пытался с помощью наркотических препаратов поддерживать видимость отсутствия проблем у Гюлена со здоровьем, обеспечивая таким образом стабильность денежных потоков в FETÖ из стран Африки и Азии.
Тогда же выяснилось, что Тюркйолу вывез Гюлена в дом своего зятя, чтобы контролировать и лидера FETÖ, и финансы организации.
По мнению политических экспертов, после Фетуллаха Гюлена между американским и европейским крыльями FETÖ возникнет жесткая борьба за лидерство и контроль над крупными финансовыми потоками. В частности, известно, что Абдуллах Аймаз, возглавляющий европейское крыло FETÖ, пытается ослабить влияние Тюркйолу и его ближайшего соратника, Мустафы Озджана, управляющих американским крылом организации.
Сообщается, в частности, что только от деятельности сети своих школ в Соединенных Штатах организация ежегодно получает от 200 до 250 миллионов долларов. Помимо этого, FETÖ владеет недвижимым имуществом, оцениваемым в несколько миллиардов долларов.
Также утверждается, что стратегическое управление FETÖ находится под контролем сразу нескольких иностранных разведслужб, которые, собственно, и решат, кто именно возглавит организацию.
В то же время, учитывая, что исторически срок деятельности любой террористической структуры, как правило, ограничен, можно предположить, что из-за внутренних раздираемых конфликтов за контроль над финансовыми потоками, FETÖ может распасться.
По последним данным, после смерти Фетуллаха Гюлена внутри организации разгорелся скандал, связанный также с его захоронением. Джевдет Тюркйолу, стремящийся взять на себя лидерство, настаивает, чтобы похороны прошли под его личным контролем и как можно скорее. Однако некоторые члены руководства FETÖ предлагают дождаться прибытия сторонников покойного из Европы. Появились также сообщения, что Тюркйолу, не дожидаясь приезда европейских адептов FETÖ, может похитить тело Гюлена и форсировать погребальную церемонию.
Сообщается также, что внутри организации принято согласованное решение о том, чтобы место могилы покойного лидера FETÖ оставалось в тайне. Согласно некоторым сведениям, похороны планируется провести с участием ограниченного числа людей, и что Гюлен будет захоронен в саду дома, принадлежащего зятю Джевдета Тюркйолу, где Гюлен жил в последние годы.
Вопрос о том, кто станет новым лидером FETÖ - «Длинный Джевдет» или Аймаз, известный под псевдонимом «Сафвет Сених» - остается открытым...