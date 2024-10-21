Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?

Сообщение о смерти лидера организации FETÖ, Фетуллаха Гюлена подняло вопрос о лидерстве в подпольной организации и о том, в каком направлении будет осуществляться борьба за контроль над финансовыми потоками теократической бизнес-империи. Некоторое время назад Эбуселеме Гюлен, сын Месиха Гюлена, младшего брата покойного лидера FETÖ, сделал сенсационные заявление, в котором раскрыл конфликты, раздиравшие эту террористическую организации изнутри.

Так, в апреле этого года Эбуселеме Гюлен сообщил, что его дядю вывезли из поместья «Chestnut Retreat Center» в Сайлорсбурге (Пенсильвания), где тот проживал с 1999 года, и доставили в неизвестное место. Согласно его утверждениям, личный врач Гюлена, Джевдет Тюркйолу, известный в верхушке FETÖ, как «Длинный Джевдет», и Мустафа Озджан, один из ключевых участников попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, похитили Фетуллаха Гюлена, чтобы установить контроль над финансовыми счетами организации и удерживали его в тайном месте. Впоследствии стало известно, что Джевдет Тюркйолу пытался с помощью наркотических препаратов поддерживать видимость отсутствия проблем у Гюлена со здоровьем, обеспечивая таким образом стабильность денежных потоков в FETÖ из стран Африки и Азии. Тогда же выяснилось, что Тюркйолу вывез Гюлена в дом своего зятя, чтобы контролировать и лидера FETÖ, и финансы организации.

По мнению политических экспертов, после Фетуллаха Гюлена между американским и европейским крыльями FETÖ возникнет жесткая борьба за лидерство и контроль над крупными финансовыми потоками. В частности, известно, что Абдуллах Аймаз, возглавляющий европейское крыло FETÖ, пытается ослабить влияние Тюркйолу и его ближайшего соратника, Мустафы Озджана, управляющих американским крылом организации. Сообщается, в частности, что только от деятельности сети своих школ в Соединенных Штатах организация ежегодно получает от 200 до 250 миллионов долларов. Помимо этого, FETÖ владеет недвижимым имуществом, оцениваемым в несколько миллиардов долларов. Также утверждается, что стратегическое управление FETÖ находится под контролем сразу нескольких иностранных разведслужб, которые, собственно, и решат, кто именно возглавит организацию. В то же время, учитывая, что исторически срок деятельности любой террористической структуры, как правило, ограничен, можно предположить, что из-за внутренних раздираемых конфликтов за контроль над финансовыми потоками, FETÖ может распасться.