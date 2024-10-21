Глава МИД Польши сообщил о задержании российского диверсанта

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Данное заявление он сделал в интервью телеканалу TVN.

«Арестованный диверсант признал, что действовал по приказу российских спецслужб, которые поручили ему устроить поджоги во Вроцлаве,» — отметил Сикорский.

Кроме того, он обвинил Россию в подготовке схожих действий на территории Европы.

«Мы знаем о подобных поджогах, произошедших по всей Европе, и о планах России на новые акции», — добавил польский министр.

Он также пообещал, что 23 октября будет озвучено решение Министерства иностранных дел, касающееся этого инцидента.

В сентябре польские спецслужбы задержали нескольких диверсантов, которые, по версии силовиков, могут быть связаны с Беларусью и Россией. По словам польского министра, хакеры проникли в местные и центральные госучреждения, а также в госкомпании, которые работают по военным контрактам, с целью кражи информации и последующего шантажа.