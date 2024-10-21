Макрон вдребезги

Недовольство соотечественников деятельностью Эмманюэля Макрона, похоже, достигло критической точки - опрос, проведенный Институтом общественного мнения Франции (Ifop), показал, что 78 процентов респондентов не одобряют деятельность Макрона на посту президента Пятой республики. Важно отметить, что политический рейтинг Макрона еще никогда не был таким низким. Только за последние пять месяцев он потерял 9 процентов своих сторонников. Одной из главных причин резкого падения популярности президента Франции эксперты называют ситуацию, при которой Макрону после состоявшихся летом досрочных парламентских выборов, фактически, приходится делить власть с французскими правыми во главе с новым премьер-министром Мишелем Барнье. Новое разделение власти создало определенный вакуум между президентской администрацией и исполнительной властью в лице Кабинета министров, что негативно сказалось и на рейтинге нового премьер-министра Франции.

В результате деятельность Барнье не одобряют 60 процентов участников исследования. В Национальном собрании его кабинету уже выдвинут первый вотум недоверия, а спустя всего три дня доклада Барнье в Национальном собрании о политике правительства, левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) выступила с демаршем, под которым подписались 192 депутата нижней палаты парламента. Следует отметить, что по итогам досрочных парламентских выборов «Новый народный фронт» имеет в Национальном собрании наибольшее количество мест, а потому именно NFP, а не правые, должна была по мнению коалиции левых сил формировать правительство. Еще одной причиной ослабления популярности Макрона и недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, аналитики считают отказ исполнительной власти пересматривать пенсионную реформу 2023 года, а также проект государственного бюджета Франции на 2025 год, который левые считают наиболее жестким и несправедливым за последние четверть века.

Наиболее острой критике было подвергнуто предложение Барнье сэкономить на бюджете будущего года 60 миллиардов евро, из которых 40 миллиардов премьер предлагает обеспечить за счет сокращения бюджетных расходов, а еще 20 миллиардов - за счет введения дополнительных налогов, что позволит уменьшить дефицит бюджета с 6,1 процента ВВП в текущем году до пяти процентов - в 2025-м. Стремясь минимизировать риск финансового кризиса, Мишель Барнье отметил, что эти меры вводятся на один, максимум, на два года, и что повышение налогов коснется только трехсот крупнейших компаний Франции, имеющих годовую выручку от 1 миллиарда евро и выше. Что же касается частных лиц, то повышение налогов затронет лишь тех, чей годовой доход на семейную пару составляет 500 тысяч евро и выше. По расчетам правительства, это позволит привлечь в бюджет страны за год порядка двух миллиардов евро. В целом же, в 2025 году совокупные доходы госбюджета Франции могут составить 536 миллиардов евро, а расходы – 684 миллиарда при дефиците 148 миллиардов евро.

На фоне крайне непопулярного увеличения налогового бремени с одновременным сокращением бюджетных расходов особое недовольство в обществе вызвала информация министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро о том, что Франция должна активно готовиться к гонке вооружений с Россией, и что Закон о военном бюджете позволит не только нарастить темпы и качества обеспечения оружием армии Франции, но и продолжить оказание Украине военно-технической помощи. И, хотя министр обороны Себастьян Лекорню считает, что в следующем году расходы на Украину придется несколько ужать, тем не менее, в проекте госбюджета Франции на следующий год предусмотрено увеличение расходов на оборону на 3,3 миллиарда евро. То есть, они будут доведены до 50 миллиардов евро, что составит 2 процента от ВВП Пятой республики. Одновременно финансовые аналитики пишут о серьезной тревоге, которую вызывает растущий государственный долг Франции. Во втором квартале он вырос до 113 процентов по отношению к ВВП, а к концу сентября достиг беспрецедентного уровня - более чем 3,2 триллиона евро. Примерно такая же критическая ситуация складывается и с обслуживанием государственного долга, которое, по словам министра экономики и финансов Антуана Армана, может стать крупнейшей расходной статьей государственного бюджета.