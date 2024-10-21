Беспилотники атаковали российские предприятия

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что при отражении атак украинских беспилотников в области пострадали два спиртзавода.

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении губернатора.

Губернатор утверждает при этом, что российские зенитчики «пресекли» атаку украинских беспилотников. Жители Ефремова в середине ночи сообщали о двух взрывах и пожаре в районе Ефремовской теплоэлектроцентрали.

Украинские дроны, по сообщениям российских властей, также атаковали третий за ночь спиртзавод: об ударе по заводу «Биохим» утром написал в своем телеграм-канале губернатор Тамбовской области.

«Сегодня в 5.20 утра в г. Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием», — говорится в сообщении на канале губернатора Максима Егорова.

АО «Биохим», согласно сведениям на его сайте, производит спирт.

Губернатор утверждает, что пострадавших нет, а пожар был потушен через час с небольшим. О последствиях для завода он ничего не сообщает.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ Александр Гусев: «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия».