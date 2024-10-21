Аргентина распустила налоговую службу

Правительство Аргентины ликвидировало налоговую службу — Федеральное управление государственных доходов (AFIP) и заменило его «упрощенным» Агентством по сборам и таможенному контролю, сократив число сотрудников на треть, передает Buenos Aires Times.

«То, что принадлежит каждому аргентинцу, принадлежит только ему и никому другому. Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его или ее собственностью», — заявил на пресс-конференции представитель аргентинского президента Мануэль Адорни.

Пресс-секретарь заявил, что прежнее ведомство много лет действовало как политическая организация и использовалось для «аморального преследования» многих аргентинцев. Он подчеркнул, что аргентинская «фискальная жадность» закончилась, и напомнил о словах президента Хавьера Милея, который пояснил: либертарианство — безоговорочное уважение жизни ближнего, основанное на принципе ненападения для защиты жизни, имущества и свободы.

«Именно этот либерализм привел нас к тому, что мы стали одной из ведущих держав мира в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, к этой Аргентине мы хотим идти без AFIP, без INADI (ликвидированное агентство по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом) и без каких-либо других организаций, которые ограничивают свободу хороших людей», — добавил пресс-секретарь.

Закрытие AFIP «необходимо для ликвидации ненужной бюрократии, которая препятствует экономической и коммерческой свободе аргентинцев», объяснила администрация президента. Там также пояснили, что примерно три тыс. сотрудников будут уволены, поскольку их «незаконно наняло» прежнее правительство, это позволит экономить 6,4 млрд песо в год - примерно $6,5 млн.

Новое агентство сохранит функции прежнего ведомства в сферах надзора за сбором налогов и таможенном мониторинге.