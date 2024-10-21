Иран предупреждает...

«Соединенные Штаты будут нести полную ответственность за свою роль в подстрекательстве к любым актам агрессии со стороны Израиля против Исламской Республики Иран, (...) а также за катастрофические последствия для регионального и международного мира и безопасности», - говорится в письме иранской миссии, направленном в Совет Безопасности ООН.

Постпредство Ирана обвинило президента США Джо Байдена в «молчаливом одобрении» и «явной поддержке незаконной военной агрессии Израиля против Ирана» за его высказывания на брифинге в Берлине 18 октября, в ходе которого американский лидер заявил, что хорошо понимает, как и когда Израиль ответит на ракетный удар Ирана.

В письме миссия Ирана при ООН также призвала Совбез «безоговорочно осудить эту безрассудную провокацию», а также потребовать, чтобы США «использовали свое существенное влияние, чтобы заставить Израиль» немедленно прекратить войну в Газе и нападения в Ливане.