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Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Иран предупреждает...

09:19 2806

Представительство Ирана при Организации Объединенных Наций заявило, что США будут соучастником любой израильской агрессии против Тегерана.

«Соединенные Штаты будут нести полную ответственность за свою роль в подстрекательстве к любым актам агрессии со стороны Израиля против Исламской Республики Иран, (...) а также за катастрофические последствия для регионального и международного мира и безопасности», - говорится в письме иранской миссии, направленном в Совет Безопасности ООН.

Постпредство Ирана обвинило президента США Джо Байдена в «молчаливом одобрении» и «явной поддержке незаконной военной агрессии Израиля против Ирана» за его высказывания на брифинге в Берлине 18 октября, в ходе которого американский лидер заявил, что хорошо понимает, как и когда Израиль ответит на ракетный удар Ирана.

В письме миссия Ирана при ООН также призвала Совбез «безоговорочно осудить эту безрассудную провокацию», а также потребовать, чтобы США «использовали свое существенное влияние, чтобы заставить Израиль» немедленно прекратить войну в Газе и нападения в Ливане.

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