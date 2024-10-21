Минэкологии о дождях в Баку

В настоящее время в Азербайджане сохраняется дождливая погода, сказала заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, во второй половине дня осадки постепенно прекратятся в Баку и на Апшеронском полуострове, к вечеру - в большинстве регионов, начиная с западных районов.

«23 и 24 октября погодные условия на территории Азербайджана стабилизируются, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха постепенно повысится по сравнению с предыдущими днями», - сказала Г.Аббасова.