USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Минэкологии о дождях в Баку

09:59 2560

В настоящее время в Азербайджане сохраняется дождливая погода, сказала заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, во второй половине дня осадки постепенно прекратятся в Баку и на Апшеронском полуострове, к вечеру - в большинстве регионов, начиная с западных районов.

«23 и 24 октября погодные условия на территории Азербайджана стабилизируются, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха постепенно повысится по сравнению с предыдущими днями», - сказала Г.Аббасова.

Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
11:40 208
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
11:16 988
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий
02:40 8030
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном?
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном? все еще актуально
21 октября 2024, 21:31 4541
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне фото и видео
08:25 4974
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 8295
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
21 октября 2024, 20:30 8206
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 7611
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
21 октября 2024, 18:36 13228
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки наша корреспонденция
01:27 4583
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
21 октября 2024, 18:18 10228

ЭТО ВАЖНО

Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
11:40 208
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
11:16 988
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий
02:40 8030
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном?
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном? все еще актуально
21 октября 2024, 21:31 4541
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне фото и видео
08:25 4974
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 8295
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
21 октября 2024, 20:30 8206
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 7611
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
21 октября 2024, 18:36 13228
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки наша корреспонденция
01:27 4583
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
21 октября 2024, 18:18 10228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться