USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Во Франции заявили, что Ливан «может полностью развалиться»

10:15 1075

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что прекращение огня в Ливане является «необходимостью для всеобщей коллективной безопасности», и предостерег, что существует серьезный риск «неминуемой гражданской войны» в стране.

«Наша позиция в настоящее время основана, главным образом, на страхе неминуемой гражданской войны в Ливане, что обусловлено большим числом перемещенного населения и разгорающимися на этом фоне межконфессиональными конфликтами», - сказал в интервью телеканалу LCE французский министр.

Кроме того, на ситуацию оказывает сильное влияние ослабление «Хезболлы», что, по словам Лекорню, является хорошей новостью, но тем не менее Ливан сейчас максимально нестабилен «и может полностью развалиться».

Что касается миротворцев ООН, Лекорню выразил сожаление по поводу того, что меры безопасности, необходимые для проведения операций, не всегда принимаются ЦАХАЛ, даже если «очевидно, что «Хезболла» использовала в своих целях UNIFIL». Министр напомнил, что на прошлой неделе по объектам миротворцев был нанесен прямой удар со стороны ЦАХАЛ. При этом Лекорню отметил, что серия тактических побед ЦАХАЛ посредством нейтрализации определенного числа террористов не означает очевидных и автоматических перспектив безопасности для Израиля в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
11:40 212
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
11:16 990
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий
02:40 8030
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном?
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном? все еще актуально
21 октября 2024, 21:31 4541
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне фото и видео
08:25 4979
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 8297
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
21 октября 2024, 20:30 8207
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 7613
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
21 октября 2024, 18:36 13229
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки наша корреспонденция
01:27 4585
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
21 октября 2024, 18:18 10228

ЭТО ВАЖНО

Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
11:40 212
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
11:16 990
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий
02:40 8030
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном?
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном? все еще актуально
21 октября 2024, 21:31 4541
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне фото и видео
08:25 4979
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 8297
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
21 октября 2024, 20:30 8207
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 7613
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
21 октября 2024, 18:36 13229
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки наша корреспонденция
01:27 4585
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
21 октября 2024, 18:18 10228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться