Во Франции заявили, что Ливан «может полностью развалиться»

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что прекращение огня в Ливане является «необходимостью для всеобщей коллективной безопасности», и предостерег, что существует серьезный риск «неминуемой гражданской войны» в стране.

«Наша позиция в настоящее время основана, главным образом, на страхе неминуемой гражданской войны в Ливане, что обусловлено большим числом перемещенного населения и разгорающимися на этом фоне межконфессиональными конфликтами», - сказал в интервью телеканалу LCE французский министр.

Кроме того, на ситуацию оказывает сильное влияние ослабление «Хезболлы», что, по словам Лекорню, является хорошей новостью, но тем не менее Ливан сейчас максимально нестабилен «и может полностью развалиться».

Что касается миротворцев ООН, Лекорню выразил сожаление по поводу того, что меры безопасности, необходимые для проведения операций, не всегда принимаются ЦАХАЛ, даже если «очевидно, что «Хезболла» использовала в своих целях UNIFIL». Министр напомнил, что на прошлой неделе по объектам миротворцев был нанесен прямой удар со стороны ЦАХАЛ. При этом Лекорню отметил, что серия тактических побед ЦАХАЛ посредством нейтрализации определенного числа террористов не означает очевидных и автоматических перспектив безопасности для Израиля в среднесрочной и долгосрочной перспективе.