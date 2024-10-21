USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Почти «вселенский потоп» в Баку

фото и видео
Ульвия Худиева, собкор
10:45 3053

Проливные дожди, начавшиеся 21 октября и продолжающиеся по сей день, затопили дороги, переходы, отдельные жилые дома в Баку.

Корреспондент haqqin.az передает, что в поселке Зых Сураханского района Баку из-за отсутствия канализации в частных домах селевые потоки затопили улицы и дороги.

Затоплены и некоторые участки проспекта 8 Ноября, где уже несколько месяцев продолжаются ремонтные работы.

В результате сильного дождя в поселке Сабунчи под водой оказался и туннель, на место были привлечены силы спасателей. В Наримановском районе Баку после ливня также затопило туннель под Багировским мостом. В соцсетях распространились видеокадры затопления столовой Университета «Хазар».

Дожди нанесли ущерб и зданию Азербайджанской государственной академии художеств, опубликованы кадры, на которых видно, как с потолка стекает дождевая вода.

Туннель в районе поселка Мардакян Хазарского района также заполнен водой. В результате автомобили и автобус остались под водой.

В Ясамальском районе Баку из-за непрекращающихся дождей обрушилось двухэтажное здание. В исполнительной власти района сообщили, что инцидент произошел сегодня рано утром в 07:10. Рухнул дом по улице Абдуллы Шаига, 10. Дом был в аварийном состоянии, никто в нем не проживал.

Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
11:40 217
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
11:16 994
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий
02:40 8030
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном?
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном? все еще актуально
21 октября 2024, 21:31 4541
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне фото и видео
08:25 4980
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 8297
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
21 октября 2024, 20:30 8207
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 7614
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
21 октября 2024, 18:36 13230
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки наша корреспонденция
01:27 4585
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
21 октября 2024, 18:18 10229

ЭТО ВАЖНО

Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»
11:40 217
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
11:16 994
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий
02:40 8030
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном?
Продолжатся ли пограничные переговоры между Арменией и Азербайджаном? все еще актуально
21 октября 2024, 21:31 4541
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне
МЧС эвакуировало граждан с затопленных территорий в Баку и на Апшероне фото и видео
08:25 4980
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 8297
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
Рубен Варданян «вышел из «КамАЗа». Кому продал свои акции арестованный в Баку армянский миллиардер?
21 октября 2024, 20:30 8207
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 7614
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов? Дело ведет СГБ
21 октября 2024, 18:36 13230
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки
Сможет ли Россия вернуть Молдову? Накануне новой схватки наша корреспонденция
01:27 4585
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
Семеро граждан Азербайджана в Израиле работали на иранскую разведку
21 октября 2024, 18:18 10229
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться