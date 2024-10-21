Почти «вселенский потоп» в Баку
Проливные дожди, начавшиеся 21 октября и продолжающиеся по сей день, затопили дороги, переходы, отдельные жилые дома в Баку.
Корреспондент haqqin.az передает, что в поселке Зых Сураханского района Баку из-за отсутствия канализации в частных домах селевые потоки затопили улицы и дороги.
Затоплены и некоторые участки проспекта 8 Ноября, где уже несколько месяцев продолжаются ремонтные работы.
В результате сильного дождя в поселке Сабунчи под водой оказался и туннель, на место были привлечены силы спасателей. В Наримановском районе Баку после ливня также затопило туннель под Багировским мостом. В соцсетях распространились видеокадры затопления столовой Университета «Хазар».
Дожди нанесли ущерб и зданию Азербайджанской государственной академии художеств, опубликованы кадры, на которых видно, как с потолка стекает дождевая вода.
October 22, 2024
Туннель в районе поселка Мардакян Хазарского района также заполнен водой. В результате автомобили и автобус остались под водой.
В Ясамальском районе Баку из-за непрекращающихся дождей обрушилось двухэтажное здание. В исполнительной власти района сообщили, что инцидент произошел сегодня рано утром в 07:10. Рухнул дом по улице Абдуллы Шаига, 10. Дом был в аварийном состоянии, никто в нем не проживал.