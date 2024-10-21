Почти «вселенский потоп» в Баку

Корреспондент haqqin.az передает, что в поселке Зых Сураханского района Баку из-за отсутствия канализации в частных домах селевые потоки затопили улицы и дороги.

Проливные дожди, начавшиеся 21 октября и продолжающиеся по сей день, затопили дороги, переходы, отдельные жилые дома в Баку.

Затоплены и некоторые участки проспекта 8 Ноября, где уже несколько месяцев продолжаются ремонтные работы.

В результате сильного дождя в поселке Сабунчи под водой оказался и туннель, на место были привлечены силы спасателей. В Наримановском районе Баку после ливня также затопило туннель под Багировским мостом. В соцсетях распространились видеокадры затопления столовой Университета «Хазар».

Дожди нанесли ущерб и зданию Азербайджанской государственной академии художеств, опубликованы кадры, на которых видно, как с потолка стекает дождевая вода.