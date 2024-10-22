Александр Власкамп у Ильхама Алиева

Согласно сообщению официального сайта главы государства, Александр Власкамп, поздравив с проведением в Азербайджане COP29, подчеркнул, что это очень важное событие. Отметив, что транспортный сектор также является важным фактором на COP29, Александр Власкамп коснулся значения сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении.

Глава азербайджанского государства сказал, что подготовка к COP29 уже на завершающем этапе. Президент Ильхам Алиев отметил, что хотя на эти работы в нашей стране было отведено менее года, Азербайджан прилагает все усилия для организации СОР29 на высоком уровне. Высоко оценив единогласную поддержку 198 стран в связи с проведением COP29 в Азербайджане, глава государства отметил большое значение того, что подобное мероприятие впервые в регионе организовано в Азербайджане.

Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане проводится большая работа по переходу к зеленой и возобновляемой энергетике, уже реализован ряд важных проектов.

Сообщив, что в стране принимаются меры для эффективной деятельности транспортной системы, глава государства в этой связи коснулся важности сотрудничества с компанией MAN Truck&Bus.

На встрече было выражено удовлетворение обсуждениями потенциальных возможностей сотрудничества между Азербайджанои и компанией MAN Truck&Bus, состоялся обмен мнениями о деятельности компании в Азербайджане. Было сообщено, что в стране используется большое количество техники, произведенной этой компанией. Учитывая растущий социально-экономический потенциал и потребности Азербайджана, наряду с вопросами приобретения продукции компании, были также обсуждены возможности местного производства в Азербайджане, достигнута договоренность о проведении для этого исследований в рамках единой рабочей группы.