USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Александр Власкамп у Ильхама Алиева

фото; обновлено 13:29
13:29 2596

22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора компании MAN Truck&Bus Александра Власкампа.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, Александр Власкамп, поздравив с проведением в Азербайджане COP29, подчеркнул, что это очень важное событие. Отметив, что транспортный сектор также является важным фактором на COP29, Александр Власкамп коснулся значения сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении.

Глава азербайджанского государства сказал, что подготовка к COP29 уже на завершающем этапе. Президент Ильхам Алиев отметил, что хотя на эти работы в нашей стране было отведено менее года, Азербайджан прилагает все усилия для организации СОР29 на высоком уровне. Высоко оценив единогласную поддержку 198 стран в связи с проведением COP29 в Азербайджане, глава государства отметил большое значение того, что подобное мероприятие впервые в регионе организовано в Азербайджане.

Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане проводится большая работа по переходу к зеленой и возобновляемой энергетике, уже реализован ряд важных проектов.

Сообщив, что в стране принимаются меры для эффективной деятельности транспортной системы, глава государства в этой связи коснулся важности сотрудничества с компанией MAN Truck&Bus.

На встрече было выражено удовлетворение обсуждениями потенциальных возможностей сотрудничества между Азербайджанои и компанией MAN Truck&Bus, состоялся обмен мнениями о деятельности компании в Азербайджане. Было сообщено, что в стране используется большое количество техники, произведенной этой компанией. Учитывая растущий социально-экономический потенциал и потребности Азербайджана, наряду с вопросами приобретения продукции компании, были также обсуждены возможности местного производства в Азербайджане, достигнута договоренность о проведении для этого исследований в рамках единой рабочей группы.

* * * 11:01

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора компании MAN Truck&Bus Александра Власкампа, сообщает официальный сайт главы государства.

Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема
13:42 1300
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий; все еще актуально
02:40 9467
Почти «вселенский потоп» в Баку
Почти «вселенский потоп» в Баку реакция официальных структур; фото; видео; обновлено 14:11
14:11 8132
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 3364
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
14:04 883
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей
13:12 1928
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 9588
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы видео
13:38 1997
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 3897
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 8805
Иванишвили рассказал, кто и почему не принял Грузию и Украину в НАТО
Иванишвили рассказал, кто и почему не принял Грузию и Украину в НАТО
12:56 2084

ЭТО ВАЖНО

Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема
13:42 1300
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий; все еще актуально
02:40 9467
Почти «вселенский потоп» в Баку
Почти «вселенский потоп» в Баку реакция официальных структур; фото; видео; обновлено 14:11
14:11 8132
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 3364
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
14:04 883
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей
13:12 1928
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 9588
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы видео
13:38 1997
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 3897
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен?
Гюлен умер. Да здравствует Гюлен? горячая тема
01:51 8805
Иванишвили рассказал, кто и почему не принял Грузию и Украину в НАТО
Иванишвили рассказал, кто и почему не принял Грузию и Украину в НАТО
12:56 2084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться