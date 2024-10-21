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Евросоюз приготовил «жесткий удар»

11:30 553

Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, пишет журнал Politico со ссылкой на анонимные источники среди высокопоставленных дипломатов и должностных лиц из Брюсселя и других европейских столиц.

«Мы нанесем быстрый и жесткий ответный удар», — описал действия ЕС высокопоставленный дипломат.

Второй дипломат из другой страны Европы рассказал: государства — члены союза прорабатывают потенциальный ответ, процесс возглавляет Еврокомиссия. По его словам, руководство ЕС составило план и вполне уверено в возможности победить в торговой войне.

В 2018 году Трамп впервые ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС, что застало Европу врасплох, та ответила сдержанно, чтобы не эскалировать ситуацию, напоминает Politico. Вместо сближения Трамп тогда усилил давление и пригрозил ввести пошлины на экспорт автомобилей из Евросоюза — так и не вступившее в силу решение все равно шокировало Брюссель, который убедился, что республиканец способен разрушить цепочки поставок и разорвать связи с важнейшими союзниками США. Евросоюз затем принял несколько инструментов защиты торговли, включая механизм реагирования на экономическое принуждение.

«В прошлый раз мы не верили, как далеко на самом деле зайдет Трамп. На этот раз у нас было время подготовиться. Европа сильно изменилась, и мы будем готовы действовать», — пообещал дипломатический источник.

По словам нескольких собеседников, лидеры Евросоюза уверены: чем жестче будут ответные меры, тем скорее Трамп согласится на переговоры. Евросоюз нацелился причинить ответными мерами такой объем дискомфорта США, чтобы Трамп был вынужден немедленно пойти на обсуждение выхода из ситуации и заключить сделку, что поставило бы Европу в более выгодное положение. Источники Politico признали, что есть и неприятный сценарий, при котором обмен ударами по принципу «око за око» длится годами.

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