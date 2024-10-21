Ален Симонян: «Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана»

Карабах был и остается международно признанной территорией Азербайджана, заявил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян с парламентской трибуны во время словесной перепалки с оппозиционным депутатом Гегамом Манукяном.

Ранее в одном из интервью спикер парламента Армении заявил, что Азербайджан совершил операцию в Карабахе, имея под рукой «как минимум 3-4 резолюции СБ ООН».

Манукян указал на эти слова Симоняна, сказанные им в интервью. В ответ Ален Симонян сказал, что в каждом слове можно искать какой-то смысл, каждое слово можно интерпретировать по-разному. «Однако факт остается фактом о том, что территория, о которой мы говорим (Карабах), была и остается международно признанной территорией Азербайджана», - подчеркнул армянский спикер.

Симонян также заявил, что власти Армении обсуждают возможность принять участие в 29-м Климатическом саммите (COP-29) ООН в ноябре в Баку.

«Пока еще нет решения, примет ли участие Армения в саммите COP29 в Баку или нет, нам предстоит обсудить, что это принесет Армении», - заявил он.