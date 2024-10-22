Движение на центральном проспекте в Баку восстановлено

В ведомстве уточнили, что ограничение на движение транспортных средств по проспекту Гейдара Алиева, как в направлении центра города, так и станции метро «Кероглу», полностью снято.

На проспекте Гейдара Алиева в Баку полностью снято ограничение на движение транспортных средств, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В Баку введены ограничения на движение транспортных средств на некоторых улицах и проспектах, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В частности, движение ограничено на проспекте Кара Караева в направлении центра, проспектах Зии Буниятова и Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева, на проспекте Гейдара Алиева на основных дорогах (перед Бакинским олимпийским стадионом и перед Центром Гейдара Алиева).

Заторы наблюдаются на проспектах Гейдара Алиева (второстепенная дорога, в сторону центра), Бабека (в сторону центра), 8 Ноября (в сторону центра), автодороге Баку - Сумгаит (в направлении станции метро «20 Января»), на Тбилисском проспекте, проспектах Зии Буниятова и Кара Караева, а также на улицах Алы Мустафаева и Узеира Гаджибекова.

Сотрудники Центра совместно с дорожной полицией принимают меры для устранения заторов, говорится в сообщении.