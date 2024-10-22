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Врач советует правильно питаться для здоровья суставов

12:27 1201

Пациенты, перенесшие операцию по замене сустава, могут вести активный и функциональный образ жизни. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал заместитель генерального директора - главврач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Низами Мамедов.

По его словам, НИИ травматологии и ортопедии поставил перед собой задачу оценить показатели качества жизни пациентов после операций по искусственному суставу в сравнении со здоровым населением и изучить факторы, которые в этом случае могут играть прогностическую роль.

«Замена сустава искусственным (эндопротезирование суставов) улучшит качество вашей жизни, устранив предоперационную боль и дисфункцию сустава», - сказал главврач.

Н.Мамедов также отметил важную роль правильного питания в сохранении прочности суставов: «Изначально необходимо держаться подальше от жирного, копченого и еды быстрого приготовления. Рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, богатым нормальными углеводами и кальцием».

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