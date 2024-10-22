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Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?
Новость дня
Кто вывез из Азербайджана 320 млн манатов?

Выбросил мусор мимо урны? Раскошеливайся

12:30 1848

В Азербайджане повышаются штрафы за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн). Это нашло отражение в предлагаемой поправке в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждавшейся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за выброс бытовых отходов вне мусорных емкостей (урн) физических лиц будут штрафовать на 300 манатов, должностных лиц – на 1000 манатов, юридических лиц – на 4000 манатов.

В случае повторного совершения указанного проступка в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном наказании лицом, наказанным в административном порядке, физические лица наказываются штрафом на 1000 манатов, должностные лица – штрафом на сумму от 1500 до 2000 манатов, либо с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя – в виде 60-100 часов общественных работ, юридические лица наказываются штрафом на сумму от 5000 до 7000 манатов.

Кроме того, за выброс на дорогу или на дорожные сооружения мусора или любых предметов из транспортных средств с физических лиц будет взиматься штраф на сумму 200 манатов, с должностных лиц – на сумму 1000 манатов, с юридических лиц – на сумму 4000 манатов.

Согласно проекту, за выброс отходов или других предметов из окон или дверей вагонов поездов будет наложен штраф в размере пятисот манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Кроме того, Милли Меджлис принял законопроект, согласно которому действия, нанесшие масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экологической системе, могут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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