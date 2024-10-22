Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
14:16 3369
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Низаминском районе Баку потушен благодаря оперативным мерам, проведенным подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Низаминском районе Баку.
В связи с полученной информацией на место привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщили в ведомстве.
Будет предоставлена дополнительная информация.
October 22, 2024
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