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Profee: все о сервисе, которым пользуются сотни азербайджанцев в Европе

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12:43 1447

Узнайте все о сервисе Profee, которым уже пользуются сотни азербайджанцев в Европе, для выгодных и безопасных денежных переводов.

Еще шесть месяцев назад никто не знал о приложении быстрых денежных переводов Profee. А сегодня Profee — решение для перевода денег из Европы в Азербайджан, которое на слуху у всех. Как это стало возможным? Все благодаря высоким технологиям и удобным условиям переводов, которые сделали этот сервис таким популярным.

В Profee перевод денег из Европы в Азербайджан осуществляется без комиссии. Кроме того, Profee предлагает максимально выгодный курс конверсии евро, британских фунтов и других европейских валют в манаты, что позволяет переводить больше средств родным.

Новым клиентам Profee предлагает супервыгодный промокурс при первом переводе денег в Азербайджан. Вы можете протестировать сервис на невероятных условиях. Представьте, как обрадуются ваши близкие, получив больше, чем ожидали!

Одной из ключевых особенностей Profee является практически моментальная отправка денег. Перевод осуществляется мгновенно с вашей европейской карты на локальную банковскую карту в Азербайджане. С Profee перевод денег осуществляется онлайн надежно и без задержек, поскольку компания использует современную безопасную платежную инфраструктуру. Сервис поддерживает широкий выбор методов оплаты, включая банковские карты, счета, а также Apple Pay и Google Pay.

Переводить деньги одинаково удобно и через приложение, и через сайт Profee.com. Все, что вам нужно — это устройство с интернет-соединением и европейская банковская карта.

Теперь экспаты по всей Европе знают, как перевести деньги в Азербайджан наилучшим образом.

Благодаря передовым технологиям, отсутствию комиссий, самому выгодному на рынке курсу конвертации валют и мгновенным переводам, этот международный сервис установил новый стандарт для отправки денег за границу. Уже через несколько месяцев после запуска сотни азербайджанцев доверяют Profee переводы денежных средств своим семьям на родину.

Скачайте приложение Profee и начните отправлять денежные переводы в Азербайджан когда и откуда захотите. С Profee это не только удобно, но и выгодно!

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