США предупредили Венгрию об опасности

Спецслужбы США предупредили Венгрию о подготовке в стране антиправительственной вооруженной акции, приуроченной к очередной годовщине событий 1956 года. Об этом сообщило интернет-издание Telex со ссылкой на дипломатические источники.

"Как стало известно из дипломатических источников, о вооруженной акции, запланированной на 23 октября, американская разведка предупредила венгерские власти около двух недель назад. Спецслужбы США предоставили венгерским властям информацию, полученную оперативным путем, из которой следовало, что определенные лица, возможно, готовятся к вооруженным действиям в годовщину освободительного восстания 1956 года", - пишет портал.

По его данным, на днях сотрудники венгерского контртеррористического центра задержали в одном из столичных пабов группу молодых людей, у которых было изъято оружие для страйкбола. Связаны ли эти действия с предупреждением американской разведки, неизвестно. Правительство и спецслужбы Венгрии пока не комментируют эти сообщения.

23 октября отмечается в Венгрии как День памяти об освободительном восстании 1956 года. 68 лет назад в стране была предпринята попытка свержения социалистического режима, подавленная советскими войсками.