Иванишвили рассказал, кто и почему не принял Грузию и Украину в НАТО

«Давайте вспомним саммит НАТО 2008 года, на котором Украину и Грузию не приняли в НАТО, и в этом обвинили разные страны. Но действительность совершенно иная. …Скажу одно: они не приняли Грузию не потому, что государства были заблокированы одной или двумя странами. Не приняли те, кто на самом деле являются координаторами НАТО… — те, кто на самом деле управляет НАТО, поскольку они в действительности не хотели принимать Украину и Грузию по элементарной причине. Вы видите, что по соседству идет война — в Украине, в нашем дружественном государстве, идет война с Россией. Мы пережили очень тяжелые дни в 2008 году. И очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалась в войну России, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но в качестве живой силы должна быть только Украина… Много заявлений политиков любого уровня из Европы или Америки есть о том, что «мы ни в коем случае не позволим НАТО ввязаться в конфликт с Россией», - сказал Иванишвили.

Он также отметил, что «это и в 2008 году, конечно же, планировалось. Они именно для этого приберегали Грузию и Украину, именно поэтому их не приняли в НАТО, на этом фоне мы прошли хорошую репетицию от Саакашвили, и в 2008 году он вовлек нас в первую войну».