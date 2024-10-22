Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего

Теперь в России предложили «инновационный» проект по вывозу газа на атомных подлодках. Куда в России ни ткни, всюду дыры. Население сокращается вопреки всем призывам верховных властей, доллар вновь растет, таща за собой и цены, а страну, только пережившую кризис с яйцами, ожидает кризис со сливочным маслом, которое стремительно дорожает. А тут еще и квадроберы эти. Никто их толком не видел, но по уверениям властей, количество их стремительно растет, и ходят слухи, что они начинают сбиваться в стаи с противоправительственными целями, которые им внушил коварный и недружественный Запад.

И лишь одна отрада – те высоты, которых достигает в эти нелегкие дни российская наука в лице своих лучших, то есть назначенных на этот статус с самого верха, обласканных степенями и званиями, приближенными к высоким кабинетам представителей. Идеи от них бьют ключом и все по голове. Стараясь вышибить из нее остатки здравого смысла. Вот вам, к примеру, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, который считает, что налог на бездетность в России должен составлять 30-40 тысяч рублей, около 300-400$, на человека. При том, что такие алименты государству на содержание детей в других семьях должны платить даже те, кто не может иметь детей по медпоказаниям. Он также предложил обложить налогом те семьи, в которых есть всего один ребенок. И еще у него есть мысли, которые, впрочем, озвучивать не стоит, нам все-таки нужно поберечь психику друг друга. Не отстают и российские ученые-медики. Буквально на днях им удалось установить, что экономический ущерб от ожирения в России достигает 4% от валового продукта. Теперь, по их мнению, на данный момент перед властями стоит задача выявлять граждан с ожирением и «правильно их маршрутизировать».

Звучит пугающе, и хорошо если все обойдется введением налога на избыточный вес, стремительно распространяющийся по России в результате того, что ее граждане лишены доступа к качественным продуктам и вынуждены питаться суррогатами, не пойми из чего изготовленными. Как верно подметил мой знакомый ритейлер, «в России население сейчас покупает не продукты, а калории». Но венцом всего этого свободного от разума местной научной мысли и кандидатом на российскую «шнобелевку», безусловно, стал инновационный мегапроект одного из ближайших друзей президента Владимира Путина, тоже президента, но только Курчатовского института Михаила Ковальчука. Который на днях представил презентацию, читай – «красивые картинки», атомного подводного газовоза, который может стать альтернативой традиционным СПГ-танкерам. И который позволит вывозить газ из России через Северный Ледовитый океан, причем демонстрируя по ходу маршрута оскорбительные жесты в адрес «недружественных стран», которые этому вывозу попытаются воспрепятствовать. Согласитесь, задумано с размахом, масштабно и крайне привлекательно для тех, кто получит бюджет на строительство подобных монстров.