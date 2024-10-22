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Госслужба обсудила ход осеннего призыва

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13:17 770

В аппарате Государственной службы призыва на военную службу и мобилизации состоялось заседание Центральной призывной комиссии по вопросам хода октябрьского призыва. Под председательством руководителя Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу Мурсала Ибрагимова было обсуждено состояние выполнения указа президента Азербайджана о призыве граждан Азербайджана на срочную военную службу с 1 по 30 октября 2024 года и о призыве военнослужащих в запас.

Обращено внимание на то, что Государственной службой проведена необходимая работа для успешного выполнения октябрьского призыва 2024 года и качественного комплектования Вооруженных сил военнослужащими срочной службы.

Следует отметить, что Центральная призывная комиссия, созданная соответствующим решением Кабинета Министров, осуществляет руководство и контроль за деятельностью районных (городских) призывных комиссий по призыву граждан на срочную военную службу. В Центральной призывной комиссии представлены 14 государственных учреждений.

В конце заседания были приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

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