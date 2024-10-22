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В Миннауки рассказали о новом проекте и реорганизации докторантуры

13:20 750

В Баку состоялось мероприятие на тему «Прием студентов в вузы: анализ и прогнозирование», организованное отделом политики науки и высшего образования Министерства науки и образования.

Выступив на мероприятии, советник министра Ниджат Мамедли отметил важность организации подобных обсуждений с точки зрения эффективной реализации политики высшего образования.

Говоря об образовательных программах, Ниджат Мамедли сказал, что эти программы будут более оптимальными и эффективными, если их подготовят с учетом как требований рынка труда, так и подготовки ответственного гражданина.

Затем руководитель отдела политики науки и высшего образования Турхан Сулейман выступил с докладом на тему «Прием студентов в высшие учебные заведения: анализ и прогнозирование». Турхан Сулейман сообщил, что в настоящее время определены основные стратегические направления политики науки и высшего образования, по каждому из них предпринимаются практические шаги. Подготовлен и внесен в Кабинет Министров новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры высшего образования. На следующем этапе будут решены вопросы, связанные с докторантурой, в том числе реорганизация докторантуры.

Турхан Сулейман, представивший статистику приема студентов, отметил, что в ближайшие годы будет вестись работа в направлении дальнейшей оптимизации плана приема в вузы.

Во второй части мероприятия заместитель руководителя отдела политики науки и высшего образования Наргиз Гараханова проинформировала участников о «Правилах открытия новых образовательных программ (специализаций)» и отметила, что данные правила регулируют вопросы открытия новых специальностей на уровнях высшего, среднего и профессионального образования. Наргиз Гараханова добавила, что образовательная программа (специализация) должна соответствовать направлениям развития страны и служить удовлетворению потребности общества в высокоуровневом, конкурентоспособном кадровом потенциале.

В завершение были даны ответы на вопросы участников мероприятия и выслушаны их предложения.

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