В Миннауки рассказали о новом проекте и реорганизации докторантуры

В Баку состоялось мероприятие на тему «Прием студентов в вузы: анализ и прогнозирование», организованное отделом политики науки и высшего образования Министерства науки и образования.

Выступив на мероприятии, советник министра Ниджат Мамедли отметил важность организации подобных обсуждений с точки зрения эффективной реализации политики высшего образования.

Говоря об образовательных программах, Ниджат Мамедли сказал, что эти программы будут более оптимальными и эффективными, если их подготовят с учетом как требований рынка труда, так и подготовки ответственного гражданина.

Затем руководитель отдела политики науки и высшего образования Турхан Сулейман выступил с докладом на тему «Прием студентов в высшие учебные заведения: анализ и прогнозирование». Турхан Сулейман сообщил, что в настоящее время определены основные стратегические направления политики науки и высшего образования, по каждому из них предпринимаются практические шаги. Подготовлен и внесен в Кабинет Министров новый проект классификации специальностей бакалавриата и магистратуры высшего образования. На следующем этапе будут решены вопросы, связанные с докторантурой, в том числе реорганизация докторантуры.