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Литературный вечер Azercell с участием известных деятелей культуры

13:23 481

Лидирующий мобильный оператор собирает любителей художественной литературы в рамках проекта «Книжный клуб».

Azercell продолжает вносить вклад в популяризацию литературной культуры в рамках инициативы «Книжный клуб». 25 октября компания организует литературный вечер, гостями которого станут писатель Джейхун Хидаятлы, чтец Хазар Сулейманлы и сценарист Азер Айдемир.

На вечере будут обсуждаться произведения, ставшие важной частью современной азербайджанской литературы, в том числе роман Əqrəb (Скорпион) и его экранизация — сериал Əqrəb Mövsüm» (Сезон скорпиона). Участники встречи смогут пообщаться с гостями и задать интересующие их вопросы.

Особую атмосферу вечера создадут члены «Книжного клуба» Azercell, которые прочтут отрывки из азербайджанских произведений, доступных на платформах Bookmate и Литрес.

Вечер пройдет в уютной обстановке кафе Homy Brasserie. Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке: https://forms.office.com/r/4BerPc1me6

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