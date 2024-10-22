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Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы

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13:38 2021

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов назвал «в определенной степени стихийным бедствием» затопление ряда территорий в столице в результате обильных осадков вчера. 

«Надо проанализировать ситуацию о том, почему на ряде территорий возникла нехорошая картина. Может быть, во время строительства были допущены недочеты. Во всяком случае, давать оценку пока рано. Сегодня вечером соберутся представители Исполнительной власти Баку, Госагентства по водным ресурсам, Министерства экологии и природных ресурсов и других структур для анализа ситуации, после чего будут предприняты определенные меры», - подчеркнул Эльдар Азизов.

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