Азербайджанец может возглавить «Газпром»

Близкие к российским спецслужбам телеграм-каналы пишут, что в руководстве «Газпрома» начались «знаковые» кадровые перестановки. Отмечается, что 62-летний глава ПАО Алексей Миллер по состоянию здоровья якобы скоро не сможет руководить госкорпорацией и на его место пророчат его заместителя Фамиля Садыгова, фактически являющегося главным финансистом «Газпрома».

Также сообщается, что с поста руководителя «Газпром Газонефтепродукт Холдинга» уходит Сергей Иванин. Эта компания - мощная «дочка» головного «Газпрома», которая принесла почти двухмиллиардную годовую прибыль. За Иваниным, как сообщается, «уже скоро» настанет очередь Елены Секариной, руководящей «Газпром управление активами КСН» и «Газпром Инвест РГК».

Все это следствие ухода в отставку бывшего члена правления ПАО «Газпром» Елены Михайловой, которая заведовала всем имуществом госкорпорации, то есть триллионами рублей, и негласно считалась второй фигурой после главы госкорпорации.