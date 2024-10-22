Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска оставили первые позиции на восточной окраине населенного пункта Курахово в Донецкой области Украины, сообщили в российских силовых структурах.
«На востоке Курахова противник (ВСУ) оставил первые позиции», - заявили в силовых структурах.
Там утверждают, что ВСУ на этом участке фронта несут потери.
Ранее испанская газета El País, пообщавшаяся с бойцами ВСУ, писала, что украинские военные говорят об угрозе отступления из-под Курахово в Покровском районе из-за риска окружения российскими войсками.