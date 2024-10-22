Компания Bakcell является главным партнером проводимой в UNEC Недели инноваций

Неделя инноваций проводится в UNEC при главном партнерстве компании Bakcell - лидера инноваций и скорости. В первый день мероприятия представители Bakcell приняли участие в панельных дискуссиях на тему "Глобальные тенденции в сфере телекоммуникаций: инновационные продукты и решения Bakcell" и "Оставаться актуальными перед лицом больших перемен в меняющемся мире".

Руководитель отдела по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell Айсель Сулейманова и директор компании по маркетингу Эльхан Садыгзаде рассказали студентам о позиционировании бренда в цифровую эпоху, современных вызовах и возможностях, тонкостях формирования цифрового имиджа и стратегиях привлечения внимания клиентов, а также ответили на их вопросы.

Проводимая в UNEC Неделя инноваций направлена на поощрение новшеств в сфере инноваций и раскрытие творческого потенциала студентов. В течение Недели университет будет организовывать различные мероприятия, включая семинары, тренинги, панельные дискуссии и презентации идей, связанных со стартапами.

Следует отметить, что компания Bakcell придает особое значение развитию молодого поколения и раскрытию его творческого потенциала. Компания планирует поддерживать студентов в этой области, поощрять инновационные проекты и продолжать расширение новых инициатив.