Американский авианосец в Оманском заливе

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln зашла в район Оманского залива к юго-востоку от побережья Ирана, следует из данных Пентагона.

Ранее группа находилась в Аденском заливе, где выполняла задачи по борьбе с действиями йеменских хуситов, наносивших удары по торговому судоходству в регионе Красного моря.

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в Израиле уже развернута батарея американских комплексов ПРО THAAD и готова к введению в эксплуатацию на случай новых ударов Ирана.