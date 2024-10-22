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Сестра товарища Кима снова отличилась: нашла «собачье сходство» у Южной Кореи и Украины

14:56 1426

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чен — считает, что Южная Корея и Украина «одинаковые как две капли воды» и похожи на «невоспитанных собак, выпестованных США». Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии заявила, что Сеул и Киев «попрошайничают» и распространяют «нелепый вздор» в адрес стран, обладающих ядерным оружием.

«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды. Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», — приводит слова Ким Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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