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Суд не сжалился над убийцами проректора университета

14:58 1506

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба осужденных по делу об убийстве бывшего проректора университета «Тяфяккюр» Тариэля Ахмедова - Самира и Даяната Гулиевых и Мушвига Атакишиева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фарида Эюбова решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Мушфиг Атакишиев, Даянат Гулиев и Самир Гулиев были приговорены к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, Мушвиг Атакишиев, на момент совершения преступления занимавший должность ректора университета «Тяфяккюр», посчитал, что проректор Тариэль Ахмедов чинит препятствия пребыванию его на посту ректора, наносит вред деловой репутации. По этой причине за денежное вознаграждение он решил заказать своему родственнику Даянату Гулиеву убийство Ахмедова. Соучастником Гулиева стал его односельчанин Самир Гулиев. Преступление было раскрыто спустя 12 лет.

Мушвигу Атакишиеву (заказчик) и Самиру Гулиеву (исполнитель) были предъявлены обвинения по статье 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму) УК Азербайджана.

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