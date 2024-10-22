Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?

Ратификация в парламенте Армении документа, определяющего регламент будущих переговоров по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, подписанного 30 августа этого года заместителями премьер-министров Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, сопровождалась оживленными спорами.

Оппозиция посчитала документ «антиконституционным» и покинула обсуждения. Однако до этого реваншистски настроенные оппозиционные депутаты не упустили возможности вступить в спор с представителями власти. Напомним, что в результате переговоров комиссий под руководством Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева была проведена делимитация и демаркация 12,7 километра границы двух стран. Четыре оккупированных села Газахского района возвращены Азербайджану. Текущий регламент должен регулировать дальнейшие переговоры по вопросам границы. Конституционный суд Армении дал положительное заключение по этому документу, и в рамках процесса ратификации он был рассмотрен накануне в парламентском комитете по внешним связям. После положительного заключения комитета документ вынесли на общее собрание парламента 22 октября. Поскольку правящая партия «Гражданский договор» обладала достаточным большинством голосов для ратификации, было ясно, что позиция оппозиции не окажет влияния на процесс. Тем не менее начавшиеся обсуждения сопровождались тем, что депутаты от оппозиционных фракций называли документ «антиконституционным» и «противоречащим государственным интересам» Армении.

Документ определяет принципы, на основе которых будут проходить дальнейшие переговоры по делимитации и демаркации границ между двумя странами, а также технические процедуры для организации переговоров. Согласно документу, стороны будут вести переговоры на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, но в ходе процесса возможно применение других подходов. Согласно соглашению, процедуры ратификации документа и его вступления в юридическую силу должны были проводиться параллельно, однако в Азербайджане ратификация еще не началась, и неизвестно, когда она начнется. Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян назвал документ «антиконституционным», заявив, что правительство не смогло дать ответы на заданные вопросы или дало поверхностные ответы. По его мнению, отсутствие аналогичного процесса в Азербайджане — это «нонсенс». По словам Рустамяна, нератификация документа Баку или ратификация с «неприемлемыми» для армянской стороны оговорками создаст серьезные риски для Армении. По этим причинам он заявил, что его фракция не будет участвовать в обсуждениях. Другая оппозиционная фракция - «Честь имею» - также бойкотировала обсуждения. После выступления Армена Рустамяна между ним и вице-спикером парламента Рубеном Рубиняном разгорелся спор.

«Я понимаю, что вы хотите, чтобы Армения не имела границ, государственности, зависела от чего-либо, распространяете циркуляры, чтобы не позволить Армении иметь границы... Это вы занимаетесь демагогией... Кажется, вы заявили, что не будете участвовать в обсуждениях. Не участвуйте! Вообще, зачем вы приходите сюда?! Никто не знает», — сказал спикер парламента Ален Симонян, обращаясь к Рустамяну. В ответ Рустамян напомнил Симоняну об армяно-турецких протоколах 2009 года, которые были парафированы, подписаны, затем поступили в Национальное собрание, но так и не были ратифицированы ни армянским, ни турецким парламентами. «Отложите регламент, который вы включили в повестку, пока не убедимся, что делает Азербайджан, и только потом уже подумайте, что самим делать дальше. Если Азербайджан не ратифицирует, то и вы не ратифицируйте. Что это вы тут занимаетесь краснобайством и демагогией?!» — отметил Рустамян. На этот раз ему ответил вице-спикер парламента Рубен Рубинян. «Вы заявляете, что не будете участвовать в обсуждении, но пришли и участвуете в обсуждении, которое собирались бойкотировать. Получается, что вы легитимизируете его. Если Азербайджан не ратифицирует регламент, пусть не ратифицирует, он не вступит в силу. Как вы отметили, этот регламент для Армении плохой, предательский. Если для нас это так плохо, то, по вашей логике, почему Азербайджан не должен его ратифицировать?» — заявил Рубинян. По его словам, если Армения ратифицирует регламент сегодня, а позже окажется, что Азербайджан не ратифицирует, соглашение будет считаться несостоявшимся. «Я задаю вопрос: сейчас мы его ратифицировали, скажем, Азербайджан его не ратифицировал, в чем же риск?» — добавил вице-спикер.