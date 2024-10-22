Индия намекнула России, что не надо бомбить украинские города

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности содействовать мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

«По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной: мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности.

Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем», - заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.